Polizei im Kreis Viersen warnt Betrüger erbeuten per WhatsApp Geld in Grefrath

Über den Messengerdienst WhatsApp ist ein 63-jähriger Mann aus Grefrath Opfer von Betrügern geworden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. So gingen die Täter vor: Der 63-Jährige erhielt über WhatsApp eine Nachricht – angeblich von seiner Tochter. Sie habe ein neues Mobiltelefon und habe darum auch eine neue Nummer, hieß es. „Über den Messengerdienst kam dann die Bitte, für den Kauf eines neuen Laptops in Vorkasse zu gehen“, berichtet Polizeisprecher Wolfgang Goertz. Gewillt, der Tochter zu helfen, überwies der Grefrather die Summe auf ein Konto. Als später eine weitere Forderung kam, wurde der Mann jedoch misstrauisch: Er rief seine Tochter über die „alte“ Telefonnummer an, erreichte sie – und der Betrug flog auf.