Programm im Freilichtmuseum Grefrath : Ferienspiele für mehr Nachhaltigkeit

Grefrath Brotbeutel herstellen, Samenbomben bauen, dem Bäcker über die Schulter schauen. In kleiner Runde ist das Sommerferienprogramm des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath unter dem Titel „Nachhaltigkeit – kinderleicht“ angelaufen.

Angelina und Julian sind ganz aufgeregt. „Ich glaube, das ist der richtige Baum“, meint Angelina und vergleicht das laminierte Blatt in ihrer Hand aufmerksam mit den Blättern des Baumes, der neben dem kleinen Bächlein vor der Dorenburg steht. Julian ist nicht weniger akribisch. Beide sehen sich an, dann schauen sie zu Anna Matussek. „Das ist unser Baum“, lautet ihre Meinung. Die Praktikantin vom Niederrheinischen Freilichtmuseum nickt. „Das ist richtig. Kennt ihr den Baum auch?“, möchte sie von der siebenköpfigen Kinderschar wissen, die um sie herumsteht. Kopfschütteln bei den Sechs- bis Zehnjährigen. Die Weide ist allen nicht bekannt.

Die Betreuung findet von dienstags bis freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Die Kosten liegen pro Kind bei 20 Euro, Geschwisterkinder zahlen 15 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung beim Museum unter Telefon: 02158 9173-0 oder per E-Mail an: freilichtmuseum@kreis-viersen.de.

Für die Woche vom 4. bis 7. August gibt es noch freie Plätze im Sommerferienprogramm des Freilichtmuseums in Grefrath. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren.

Im Freilichtmuseum ist das Sommerferienprogramm angelaufen, und das steht in diesem Jahr unter dem Titel „Nachhaltigkeit – kinderleicht“. Was bedeutet der Begriff eigentlich, und wie sah es früher mit der Nachhaltigkeit aus? „Normalerweise hätten wir das Programm mit einer größeren Kindergruppe durchgeführt, aber aufgrund von Corona haben wir die Gruppen in den jeweiligen Wochen stark verkleinert“, sagt Lena Heerdmann, die wissenschaftliche Volontärin des Freilichtmuseums.

Er berichtet davon, wie früher einmal in der Woche gebacken wurde. Mal eben in einen Laden zu gehen und ein frisches Brot zu kaufen, das gab es nicht. Alles wurde im eigenen Backofen oder in dem örtlichen Gemeinschaftsbackofen gebacken. „Es wurde auf Vorrat gebacken. Dass man am Schluss hartes Brot aß, war normal. Es war nichts verpackt oder eingeschweißt, wie man Brot heute kennt“, sagt Hormann, und damit ist die ganze Gruppe wieder beim Thema Nachhaltigkeit angelangt.