Grefrather Urgestein Bernhard Krewet wird 90 Jahre alt

Als 1953 in seiner Pfarre die Kolpingsfamilie gegründet werden sollte, gehörte Krewet zu den ersten 13 Mitgliedern des Gesellenvereins. Bei Laienspielen und Karnevalsveranstaltungen zog es ihn auf die Grefrather Bühnen. Reisen zu Fuß und per Fahrrad führten ihn durch ganz Deutschland sowie in das benachbarte Ausland, Bayern war immer wieder das bevorzugte Reiseziel.