Projekt im Kreis Viersen Grefrath baut Wärmespeicher unter Spielplatz in Oedt

(ure) Der Spielplatz Am Riet in Grefrath-Oedt wird für eine Zeit lang nicht zur Verfügung stehen: Unter der Spielplatzfläche soll ein Wärmespeicher installiert werden. Darüber informierte Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) die Politik im Bau- und Planungsausschuss am Montag. Allerdings, so Schumeckers, seien seine Ausführungen lediglich als „ein erster Wurf“ zu verstehen. Weitere, konkretere Informationen und Beratungen in den Ausschüssen sollen folgen.