Comedy in Grefrath Comedian Bastian Bielendorfer auf Live-Tournee auch in Grefrath

Seit Januar 2023 ist der 39-Jährige in mehr als 50 deutschen Groß- und Kleinstädten unterwegs und feuert zwei Stunden lang Vollgas-Comedy aus einer Welt ab, die in der Zwischenzeit nicht weniger verrückt geworden ist. In der Menschen als Superhelden und Superheldinnen gefeiert werden, nur weil sie ihre Kinder ungefragt im Internet präsentieren. Eine Welt, in der der Staat immer noch darüber diskutiert, ob die wahren Superhelden vielleicht fair bezahlt werden sollten. Eine Welt, in der die Jugend von heute die Fehler von gestern beheben muss, wie es im Programm heißt.