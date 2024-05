Wie eine Branche sich in vier Jahrzehnten verändert hat Babyfachgeschäft Wehnen feiert 40-jähriges Bestehen

Hermine Freitag schwelgt in Erinnerungen, als sie die alten Fotos einer Kinderwagen-Modenschau aus den 1990er-Jahren betrachtet. Sie ist Mitbegründerin von Baby Wehnen, dem Babyfachgeschäft in Grefrath, das in diesem Jahr 40-jähriges Besehen feiert und sich in der gesamten Region nicht nur bei werdenden Eltern einen guten Namen gemacht hat.