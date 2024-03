Auf einen Milchkaffee mit Ayse Berdibey Die Friseurin bringt Salon und Ehrenamt unter eine Haube

Ayse Ja, meine Herzensangelegenheit, der „Abend der leuchtenden Augen“ am 24. Dezember. Seit neuen Jahren organisiere ich das Fest für alleinstehende Menschen. Ich bin Muslima, und wir haben andere Festtage. Also habe ich Weihnachten Zeit und will für Einsame einen festlichen Abend gestalten und ihnen gutes Essen und Geschenke geben. Eine Kundin, die vor Jahren am 24. Dezember in den Salon kam, brachte mich auf die Idee: Sie saß nämlich mutterseelenallein am Heiligabend bei Butterbrot und einer Kerze daheim am Küchentisch. Das hat mich zu Tränen gerührt. Ich musste was machen!