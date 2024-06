Angebot in Grefrath Austauschgruppe für Angehörige von Sternenkindern geplant

Das nächste Treffen am kommenden Donnerstag findet im M.u.m.- Café an der Vinkrather Straße 64a in Grefrath statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nähere Informationen erteilt die Grefrather Gleichstellungsbeauftragte Barbara Behrendt unter Telefon 02158 4080104 oder per E-Mail unter barbara.behrendt@grefrath.de.