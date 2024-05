Ausstellung im Freilichtmuseum Ein Stuhl als Symbol für verstorbene Menschen

Grefrath · Eine neue Ausstellung ist ab Sonntag, 5. Mai, im Freilichtmuseum in Grefrath zu sehen: Unter dem Titel „I am not my body“ geht es darum, zu zeigen, was von Menschen in der Welt bleibt.

02.05.2024 , 17:00 Uhr

Stühle stehen in Kontakt mit Menschen. Sie stehen in der Ausstellung für deren Vermächtnis. Foto: Kreis Viersen

Von Sonntag, 5. Mai, bis einschließlich Sonntag, 25. August, ist im Niederrheinischen Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath die Ausstellung „I am not my body“ als Teil der aktuellen Sonderausstellung „Leben mit dem Tod. Über Abschied, Tod und Trauer“ zu sehen. Die neue Ausstellung der spanisch-niederländischen Künstlerin Vanesa Abajo Pérez, beschäftigt sich mit den individuellen sowie geteilten Erfahrungen von Menschen mit Tod und Sterben. Mit ihrer Arbeit „I am not my body“ erforscht die Künstlerin die Trennlinie zwischen Leben und Tod aus einem surrealistischen und poetischen Blickwinkel heraus. Dabei ist der Name, der sich als „Ich bin mehr als nur mein Körper“ frei übersetzen ließe, bereits ein Hinweis auf den Inhalt. Nach ihrem Tod hinterlassen Menschen Spuren. Stühle sind besonders persönliche Gegenstände. Es sind Objekte, mit denen Menschen in direktem körperlichem Kontakt waren. Für die Ausstellung haben Bürgerinnen und Bürger vom Niederrhein Sitzgelegenheiten von bereits Verstorbenen zur Verfügung gestellt. Hinter jedem Stuhl steckt eine Geschichte. Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung sind eingeladen, auf dem Stuhl der verstorbenen Person Platz zu nehmen, den Geschichten zu lauschen und so mit den Abwesenden auf eine in gewisser Weise metaphysische Art in Kontakt zu treten. Die Kooperation des Kreises Viersen mit dem Schlosstheater ist finanziell gefördert durch die Freunde des Schlosstheater Moers, durch die Volksbank am Niederrhein und vom Ministerium für Kultur- und Wissenschaft des Landes NRW. Die Ausstellung ist zuletzt bereits im Schlosstheater in Moers zu sehen gewesen. Das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um die Ausstellung zu besuchen, ist lediglich der reguläre Museumseintritt zu entrichten. Dieser betragt für Erwachsene 4,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro). Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben freien Eintritt.

(svs)