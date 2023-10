Eröffnung am 22. Oktober Freilichtmuseum plant Ausstellung über Räuber am Niederrhein

Bis auf den Weihnachtsmarkt sind die größeren Veranstaltungen im Niederrheinischen Freilichtmuseum in diesem Jahr schon wieder Geschichte. Dennoch hat das Freilichtmuseum bis zum Jahreswechsel und auch darüber hinaus einiges zu bieten. Die Vorfreude auf der Weihnachtsmarkt ist jetzt schon groß. Auch in diesem Jahr wird es dort einen romantischen Weihnachtsmarkt geben. Das liegt einerseits an der Kulisse mit den verschiedenen historischen Hofanlagen und der Dorenburg im Zentrum des Museums, ist andererseits aber auch der Tatsache geschuldet, dass das Kunsthandwerk in den Fokus rückt. Rund 100 Kunst- und Designschaffende und Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker stellen ihre selbstgefertigten Arbeiten aus.