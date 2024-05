Ausstellung im Niederrheinischen Freilichtmuseum Hinter jedem Stuhl steckt eine Geschichte

„Diese Ausstellung passt so gut nicht nur zu unserer Sonderausstellung, sondern auch zu unserem Museum: Denn wir möchten mit unseren Objekten auch Geschichten erzählen“, kommentiert Museumsleiterin Anke Petrat die Präsentation „I am not my body“, zu Deutsch „Ich bin nicht mein Körper“. „Das ist der Gartenstuhl von Christine Joliet“, heißt es in einem Beitrag, „meine Frau war eine leidenschaftliche Köchin, in den Sommermonaten benutzte sie mit Vorliebe die Außenküche. Auf dem Stuhl verrichtete sie all die Vorbereitungen zum Kochen. Auch wanderte der Stuhl einfach mal mit ihr an den nahe gelegenen See, einen ihrer Kraftplätze. Der Stuhl […] ist mit ihr in die Jahre gekommen.“