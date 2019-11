Grefrath : Immer wieder Ausfälle von Straßenlaternen

Grefrath Der Ausfall von Straßenlaternen sorgte in der Vergangenheit häufiger für Verärgerung in Grefrath. Zwar hat die Gemeinde ihre Straßenbeleuchtung energiesparend auf LED umgestellt, doch die maroden Erdkabel sorgten immer wieder für Ausfälle.

Für das „Straßenbeleuchtungserneuerungsprogramm“ stehen bereits 35.000 Euro zur Verfügung. Um störungsanfällige Bereiche lokalisieren und ein Sanierungsprogramm erarbeiten zu können, wurden in den letzten Jahren erneuerte Erdkabel in einem Kataster erfasst. Die Bereiche Blumen- und Gartenstraße in Mülhausen wurden in der Auswertung als „akutester Bereich“ ausgemacht. Dort wurde nun beschädigte Kabel erneuert oder repariert.