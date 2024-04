Mobilität in Grefrath Anbindung an den ÖPNV könnte besser sein

Wir fahren mit dem Bus durch Grefrath. Der Einstieg in die Linie 62 gelingt an der Haltestelle Süchtelner Straße im Oedter Süden. Bis wir in Vinkrath „Am Kreuz“ ankommen, werden wir an 20 Zwischenhalten einen Stopp einlegen. 3,30 Euro Fahrpreis für 23 Minuten Heimatkunde. Die Linie 62, betrieben von den Stadtwerken Krefeld, lässt auf ihrer Fahrt keinen der Grefrather Ortsteile aus. „Sehr wohl aber den Grefrather Westen“, sagt Werner Balsen, aktiv in der Grefrather Initiative „Grefrath kann Klima“. Eben dort im Westen seien große Baugebiete entstanden, zumindest ein weiteres im Mayfeld ist in Vorbereitung. Eine kurze, fußläufige Anbindung an den ÖPNV? Fehlanzeige. Am nächsten kommt die Linie 62 dem Westen noch an den Haltestellen Nordkanal, Lobbericher Straße oder Birkenstraße.