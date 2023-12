Engagement in Grefrath „Abend der leuchtenden Augen“ gut besucht

Seit Jahren lädt Ayse Berdibey Menschen ein, die den Heiligen Abend sonst alleine verbringen müssten. Die Grefratherin mit türkischen Wurzeln stellt mit ihrem Team alljährlich ein weihnachtliches Programm zusammen, um an Heiligabend gemeinsam zu feiern. Das Angebot wurde auch in diesem Jahr gut angenommen: 40 Besucherinnen und Besucher aus Grefrath und der nahen Umgebung versammelten sich im weihnachtlich dekorierten Saal des Cyriakushauses an der Laurentiuskirche in Grefrath.