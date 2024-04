Deutscher Burgentag 2024 Amateurfunker senden am 1. Mai von der Dorenburg

Dafür wollen die Ortsverbände Kempen und Krefeld im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) in diesem Jahr von Grefrath aus sorgen. Im vergangenen Jahr bauten sie eine Funkstation an der Burg Linn in Krefeld auf, in diesem Jahr werden sie neben dem Tante-Emma-Laden auf dem Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath zu finden sein. Darauf machen der Vorsitzende des Ortsverbandes Kempen, Hanno Vogels, und sein Krefelder Kollege Bernd Furch aufmerksam. Am 1. Mai wollen die Funker von 11 bis 16 Uhr den Funkbetrieb auf Kurzwelle „unter einfachen Bedingungen“ Interessierten vorführen, das heißt mit kleiner Sendeleistung und ohne aufwendige Antenne. „Ziel ist es, in der Zeit möglichst viele Verbindungen auf Kurzwelle herzustellen“, beschreiben Vogels und Furch die Aktion. Auch die Entfernung zur Gegenstation zähle für einen guten Platz bei dem Wettbewerb. Neben Morsetelegrafie werde auch Sprechfunk vorgeführt.