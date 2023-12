Erinnerungen aus Grefrath Als kurz vor Weihnachten der Blitz in die Kirche einschlug

Am 20. Dezember 1862 setzte ein Blitz den Turm der Grefrather Kirche St. Laurentius in Brand. Der zur Frühmesse eilende Messdiener Conrad Feeger, der spätere Tierarzt und Gastwirt vom „Fürsten Blücher“, erschreckt sich fürchterlich, als er am 20. Dezember 1862 vor sich den brennenden Kirchturm von St. Laurentius sieht. Es herrscht ein verheerendes Unwetter. Ein Blitz ist in die Kirchturmspitze eingeschlagen. Er rennt zum Nachtwächter Tenelsen, der kräftig in sein Brandhorn bläst, um die letzten Schläfer zu wecken.