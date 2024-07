Nach jahrelanger Pause Grefrather will noch mal Ironman laufen

Zehn Stunden und 20 Minuten. Was für eine lange Zeit, wenn man dabei ständig in Bewegung bleiben muss. Wer in dieser Zeit 3,8 Kilometer schwimmt, danach 180 Kilometer mit den Rennrad fährt und schließlich noch einen Marathon dran hängt – das sind noch einmal knapp mehr als 42 Kilometer –, gehört schon zu den schnellen Athleten über die klassische Ironman-Distanz. 10:20 Stunden, diese Zeit notierten die Zeitnehmer beim „Barockman“ in Moritzburg bei Dresden für den Grefrather Alexander Kättner.