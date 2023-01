Sanierung soll 2024 starten Was für die Albert-Mooren-Halle geplant ist

Christian Karpenkiel, lange Zeit Pächter der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt, muss tief Luft holen. Er, der so verwurzelt ist im Grefrather Leben, ahnt, was es für die Vereine bedeutet, wenn die Albert-Mooren-Halle in Oedt für längere Zeit geschlossen bleibt. „Das wird keine leichte Aufgabe“, sagt er, der die Halle derzeit in einem Hausmeistermodell betereut, „ich will den Vereinen helfen, Lösungen zu finden.“ Hausmeistermodell – das bedeutet, dass der Restaurantbetrieb geschlossen bleibt, Vereine aber nach Absprache die Räume nutzen können. Auch über die Grenzen der Niersgemeinde hinaus hat der Veranstaltungsort eine große Bedeutung. Der Kempener Karneval, die kreisweite Politik oder auch Ballettschulen aus Viersen – nur um einige Beispiele zu nennen – finden hier ein Zuhause.