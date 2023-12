Aktion in Grefrath Bürger dürfen Rathaus-Anbau ausschlachten

Die Aktion findet am Freitag, 8. Dezember, von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 12 Uhr Am Rathausplatz 3 statt. „Ob Aktenschränke, Leuchten, Heizkörper, Trennwände, Fliesen, Türen, Fenster oder Fensterbänke – es gibt einiges, das für das neue Rathaus nicht mehr benötigt wird, aber durchaus noch in gutem Zustand ist“, so die Gemeinde Grefrath.