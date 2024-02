Pedelec-Kurse in Grefrath Unfälle mit dem Pedelec vermeiden lernen

Die jeweils dreistündigen Praxis-Kurse in Grefrath finden statt am 20. April, 11. Mai, 22. Juni und 20. Juli auf dem Parkplatz am Eisstadion, Stadionstraße 161. Sie gehen von 11 bis 14 Uhr und kosten 29 Euro. Anmeldung telefonisch unter 0221 4727626 oder per E-Mail an vku@nrh.adac.de. Die Teilnehmer müssen das eigene Pedelec/E-Bike, festes Schuhwerk und einen Helm mitbringen.