Er soll kinderpornografische Bilder verbreitet haben Polizei nimmt 55-Jährigen in Grefrath fest

Seit Donnerstag sitzt eine 55-jähriger Deutscher in Untersuchungshaft, gegen den die Viersener Kriminalpolizei schon lange ermittelt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Kreispolizeibehörde Viersen am Freitag mit. Der Mann steht im Verdacht, in über 40 Fällen kinderpornografische Schriften und Bilder besessen und verbreitet zu haben. Zudem soll er sich in einem Telefonat zum sexuellen Missbrauch von Kindern verabredet haben. Dies ist Gegenstand eines gesonderten Verfahrens.