Veranstaltung in Grefrath am 14. April Bautenhof öffnet Scheunentor für Musik und Texte aus Litauen

Rimantas Kmita, Jahrgang 1977, ist ein zeitgenössischer Autor, der in seinen „Chroniken des Südviertels“ schwungvoll und zum Teil im Jugend-Slang der frühen 1990er Jahre vom Leben der Jugendlichen in seiner Heimatstadt erzählt. Litauen befand sich nach dem Abzug der Sowjets im demokratischen Aufbruch. Westliche Werte wurden für die Jugend in erster Linie von den Fernsehsendern MTV und RTL vermittelt. „Aber wir wollen uns dem Land textlich nicht nur aus der Sicht von Jugendlichen annähern, denen es in dem Buch vor allem um Musik, Mädchen und Markenklamotten geht“, beschreibt Türk das Programm: „Kmita ist ein politscher Autor, und so lassen wir Markus Veith noch einen zweiten Text von ihm lesen. Einen Essay mit dem Titel ,Das schrecklich schöne Jahr 1989‘. Die Texte zwischen der Musik von Giedre Siaulyte machen das Programm zu einer runden Sache.“