Erinnerung an Juden aus Grefrath und Oedt 20 Jahre Gedenkstein gegen das Vergessen

Seit 20 Jahren gibt es in Grefrath einen Gedenkstein, der an die Juden aus Grefrath und Oedt, die im nationalsozialistischen Deutschland zwischen 1933 bis 1945 Opfer menschenverachtender Politik geworden sind. Als die 2,20 Meter hohe Stele aus schwedischem Granit am 7. November 2004 mittags an der Pfarrkirche St. Laurentius eingeweiht wurde, gab es beim Festakt noch Fragezeichen in den Augen der Initiatoren. „Heute können wir mit Gewissheit sagen: Der Stein gehört zu Grefrath“, sagt Irmgard Tophoven. Die 83-Jährige hat gegen Bedenkenträger und Kritiker eine Erinnerungskultur für Grefrath begründet, die über den Niederrhein hinaus bis in die USA ausgestrahlt hat.