Aktion für Familien in Grefrath 2-Takt-Nikoläuse kommen am 6. Dezember mit dem Mofa vorbei

Der Kartenverkauf erfolgt am 20., 21. und 23. November jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr und 25. November von 10.30 bis 11.30 Uhr bei M. Bast Informationselektronik am Markt 7-9 sowie beim Weihnachtszauber am 3. Dezember auf dem Grefrather Marktplatz. Das Kontingent ist begrenzt. „Das ist ein Unikat in der Region und ein fantastisches Alleinstellungsmerkmal der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath, das wir gerne unterstützen“, so Wirtschaftsförderin Laura Bürkert über die Aktion, die nun zum ersten Mal in Kooperation mit der Gemeinde Grefrath stattfindet.