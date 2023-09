135 Jahre Liebfrauenschule Mülhausen 1100 Schüler aus Mülhausen pilgern nach Kevelaer

Mit dem Fahrrad, per Kanu über die Niers und in Bussen machten sind rund 1400 Menschen von Mülhausen oder vom Eissportzentrum in Grefrath auf die 33 Kilometer lange Pilgertour. Dort zogen sie mittags ab St. Antonius die 700 Meter zur Marien-Basilika und sorgten für ein buntes Bild in der Fußgängerzone des bekannten Wallfahrtsortes. „Der Segen von oben kam prompt in Form von heftigen Regengüssen, sodass die Liebfrauenschüler pitschnass, aber mit einem Lächeln in die Wallfahrtskirche einzogen“, teilte die Schule im Anschluss mit. Den Gottesdienst, den Schulseelsorger Frank Reyans zelebrierte, gestalteten auch die Chöre und Musikgruppen der Liebfrauenschule. Neben der Prozession, dem Gottesdienst und dem Abschlusssegen standen für die Schüler auch Workshops auf dem Programm.