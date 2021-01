Ilka Sommer aus Grefrath : Grefrather Autorin veröffentlicht dritten Band ihrer Wolfsreihe

Grefrath In „Wolfsliebe“ geht es um romantische Gefühle – und die Liebe zu sich selbst. Die Autorin Ilka Sommer betreibt eine Hundepension in Grefrath. Sie hat bereits Ideen für weitere Bücher.

Vor Kurzem ist der dritte Band der „Wolfsreihe – Der Weg zu mir“ der Grefrather Autorin Ilka Sommer erschienen. Der aktuelle Untertitel des neuen Buches lautet „Wolfsliebe“ und deutet bereits an, dass es dieses Mal um romantische Gefühle geht.

Den eher bodenständigen Part dazu bildet das Wolfsrudel, das in allen Bänden von Ilka Sommer eine besondere Rolle spielt und der Buchreihe den eigenen Reiz verleiht.

Ilka Sommer beschreibt in ihren Büchern Parallelen aus ihrem eigenen Leben. „Ich kann nur über das schreiben, was ich auch selbst fühlen kann“, sagt die 49-Jährige. So ist die Wolfsreihe für sie auch ein Teil ihrer eigenen Selbstfindung.