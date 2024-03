Was in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich angeboten wird Gottesdienste zu Ostern 2024

Gründonnerstag: 15 Uhr Abendmahlfeier in St. Josef Kamperlings, besonders für Familien; 16 Uhr Andacht/Abendmahlfeier in St. Cornelius St. Tönis, besonders für Familien; 16 Uhr Kirche entdecken für Kommunionkinder, Abendmahlfeier für Kinder in St. Godehard Vorst; 18 Uhr Abendmahlfeier mit der Schola Te Honorem in St. Hubertus St. Hubert; 20 Uhr Abendmahlfeier in Christ König Kempen, danach Nacht des Wachens bis 6 Uhr morgens; 20 Uhr Abendmahlfeier mit der Schola Te Honorem in St. Cornelius St. Tönis; 20 Uhr Abendmahlfeier mit der Choralschola Kempen in St. Godehard Vorst; 21 Uhr Anbetung im Anschluss an die Abendmahlfeier in St. Godehard Vorst; Karfreitag: 10 Uhr Kreuzwegandacht in St. Marien Kempen mit Prozession zur Kreuzkapelle; 10 Uhr St. Josef Kamperlings: Prozession zur Kreuzkapelle für Kommunionkinder und Familien; 11 Uhr St. Hubertus St. Hubert: Kreuzweg für Familien; 11 Uhr St. Cornelius St. Tönis: Kreuzwegandacht für Familien; 11 Uhr St. Godehard Vorst: Kinderkirche mit ökumenischem Familienkreuzweg, Start an der evangelischen Kirche in Vorst; 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi in St. Hubertus St. Hubert; 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Chor Laudate in St. Marien Kempen; 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Chorgemeinschaft St. Cornelius und St. Hubertus in St. Cornelius St. Tönis; Feier vom Leiden und Sterben Christi in St. Godehard Vorst; 19 Uhr Konzert zu Karfreitag mit Orgelimprovisation zum Film „Der Galiläer“ mit Christian Gössel an der Orgel in St. Marien Kempen. Karsamstag: 20 Uhr Feier der Osternacht mit Chorgemeinschaft St. Cornelius und St. Hubertus in St. Hubertusi St. Hubert; 21 Uhr Feier der Osternacht auf dem Kirchplatz an St. Marien Kempen; 21 Uhr Feier der Osternacht mit Brotsegnung in St. Cornelius St. Tönis; 21 Uhr Wortgottesfeier zur Osternacht in St. Godehard Vorst mit anschließender Prozession zur evangelischen Kirche, dort Osterfeuer und Agapefeier. Ostersonntag: 6.30 Uhr Auferstehungsfeier in St. Josef Kamperlings; 9.30 Uhr Heilige Messe in St. Hubertus St. Hubert; 9.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Kempen; 9.30 Uhr Familienmesse in St. Godehard Vorst; 11.30 Uhr Heilige Messe in Christ König Kempen; 11.30 Uhr Familienmesse in St. Cornelius St. Tönis; Ostermontag: 9.30 Uhr Festmesse in St. Marien Kempen; 9.30 Uhr Heilige Messe mit der Chorgemeinschaft in St. Godehard Vorst; 11.30 Uhr Wortgottesfeier für Familien in St. Hubertus St. Hubert; 11.30 Uhr Festmesse in St. Josef Kamperlings mit dem Chor Good News; 11.30 Uhr Festmesse mit Musik für Violine und Orgel in St. Cornelius St. Tönis.