Gemeinden in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath : Gottesdienste an Weihnachten 2021 – Die Termine

Für viele Menschen gehört der Besuch eines Gottesdienstes am Heiligen Abend oder an den Weihnachtstagen dazu. Nachdem dies im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war, finden in diesem Jahr auch in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath wieder Gottesdienste statt – immer sind jedoch Hygieneregeln zu beachten, nicht selten ist sogar eine Anmeldung notwendig.

Gemeinschaft der Gemeinden

Kempen-Tönisvorst

Nach aktuellem Stand finden in der GdG Kempen-Tönisvorst in allen Kirchen am 24., 25. und 26. Dezember Weihnachtsgottesdienste statt. Da das Platzangebot begrenzt ist, ist eine vorherige Reservierung verpflichtend. Die Reservierung ist über die Homepage www.gdg-kempen-tönisvorst.de/anmeldung-gottesdienste/ oder über die Pfarrbüros zu den Öffnungszeiten bis zum 21. Dezember möglich. Alle Gottesdienste finden unter der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) statt. Besucher werden gebeten, einen Nachweis und den Ausweis mitzubringen.

Heiligabend: 10 Uhr, Christ König, Öffnung der Tageskapelle; 13.30 Uhr, St. Cornelius, Kinderkirche/Krippenfeier für Kleinkinder; 14 Uhr, Godehardkapelle, Bewegende Weihnacht/Mitnahme des Friedenslichtes; 14.30 Uhr, St. Cornelius, Kinderkirche/Krippenfeier für Kleinkinder; 15 Uhr, St. Marien, Krippengebet auf dem Kirchplatz (keine Anmeldung erforderlich); 15.30 Uhr, St. Marien, Krippengebet auf dem Kirchplatz (keine Anmeldung erforderlich); 15.30 Uhr, St. Josef, Kinderkirche als Krippenfeier; 15.30 Uhr, St. Cornelius, Kinderkirche/Krippenfeier für Kleinkinder; 16 Uhr, St. Marien, Krippengebet auf dem Kirchplatz (keine Anmeldung erforderlich); 16 Uhr, Von-Broichhausen-Stift, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionfeier zum Heiligen Abend; 17 Uhr, St. Hubertus, Heilige Messe; 17 Uhr, Christ König, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionfeier/Weihnachtsgottesdienst; 17 Uhr, St. Josef, Wort-Gottes-Feier/Familiengottesdienst zu Heilig Abend, im Außenbereich an St. Josef (keine Anmeldung erforderlich); 17 Uhr, St. Godehard, Wort-Gottes-Feier für Familien zum Heiligabend; 17.15 Uhr, St. Cornelius, Wort-Gottes-Feier für Familien zum Heiligabend; 22 Uhr, St. Hubertus, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionfeier; 22 Uhr, St. Marien, Christmette; 22 Uhr, St. Cornelius, Christmette; 22 Uhr, St. Godehard, Wort-Gottes-Feier.

Erster Weihnachtstag: 9.30 Uhr, St. Hubertus, Festmesse; 9.30 Uhr, St. Marien, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionfeier zu Weihnachten; 9.30 Uhr, St. Godehard, Festmesse; 10 Uhr, Christ König, Öffnung der Tageskapelle; 11.30 Uhr, Christ König, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionfeier zu Weihnachten; 11.30 Uhr, St. Josef, Festmesse; 11.30 Uhr, St. Cornelius, Festmesse unter Mitwirkung der Anrather „Flauto dolce“-Flötengruppe; 14 Uhr, St. Marien, Offene Kirche bis 16 Uhr; 14 Uhr, St. Josef, Offene Kirche; 15 Uhr, Godehardkapelle, Offene Kirche bis 17 Uhr (Friedenslicht und Bewegende Weihnachtsgeschichte); 15 Uhr, St. Godehard, Offene Kirche bis 17 Uhr.

Zweiter Weihnachtstag: 9.30 Uhr, St. Hubertus, Festmesse; 9.30 Uhr, St. Marien, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionfeier/Fest der Heiligen Familie; 9.30 Uhr, St. Godehard, Heilige Messe; 11.30 Uhr, Christ König, Festmesse; 11.30 Uhr, St. Cornelius, Heilige Messe; 14 Uhr, St. Marien, Offene Kirche bis 16 Uhr, mit Kirchenführung von 15 bis 16 Uhr, Treffpunkt ist vor der Kirche, Gäste sind willkommen; 14 Uhr, Christ König, GdG-Krippentag; 14 Uhr, St. Josef, Offene Kirche als GdG-Tag der offenen Krippe; 14 Uhr, Kapelle St. Peter, Offene Kirche zum GdG-Krippentag bis 17 Uhr; 14 Uhr, Godehardkapelle, Bewegende Weihnacht/Mitnahme des Friedenslichtes; 14 Uhr, St. Godehard, Offene Kirche zur Krippenbesichtigung.

Da sich kurzfristig immer noch Änderungen ergeben können, sollte man sich kurz vorher noch einmal auf der Homepage der GdG informieren: gdg-kempen-tönisvorst.de

St. Martinus Tönisberg

Am Heiligen Abend um 16 Uhr wird auf dem Platz am Feuerwehrgerätehaus in Tönisberg (Kirmesplatz) ein Gottesdienst gefeiert. Dieser ist besonders für junge Familien gedacht, wird nicht so lange dauern, aber alles enthalten, was Weihnachten ausmacht. Es wird darum gebeten, sich warm anzuziehen, eventuell einen Stuhl mitzubringen. Masken müssen getragen und Abstände eingehalten werden. Es darf auch mitgesungen werden.

Die 3G-Regel gilt für den Gottesdienst am Ersten Weihnachtstag um 11 Uhr in St. Antonius Tönisberg. Am Zweiten Weihnachtstag sind die Gottesdienste wie an den Sonntagen. Hier sind die Abstände zu wahren und die Masken zu tragen.

Evangelische Kirchengemeinde Kempen

In der Evangelischen Kirchengemeinde Kempen ist die Zahl der Teilnehmenden je nach Größe des zur Verfügung stehenden Platzes begrenzt. Dazu werden an den verschiedenen Standorten zu festen Zeiten Einlasskarten ausgegeben: in den Kirchen in Kempen, St. Hubert und Tönisberg nach den Gottesdiensten, außerdem an den Donnerstagen 16. und 23. Dezember, von 10 bis 12 Uhr sowie von 17 bis 19.30 Uhr im Gemeindebüro Kempen, im Gemeindezentrum an der Gustav-Adolf-Kirche in St. Hubert und im Gemeindezentrum Tönisberg. Die Karten gelten dann für die jeweiligen Orte. Sechs der insgesamt zehn Gottesdienste am 24. Dezember werden unter freiem Himmel stattfinden: auf dem Gelände der Kindertagesstätten St.-Peter-Allee und „Kleine Hände“, im Garten der Gustav-Adolf-Kirche St. Hubert oder auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums in Tönisberg.

Die Termine an Heiligabend: Kempen: 14.30 und 15.15 Uhr, Kindergottesdienst auf dem Außengelände der Kita St.-Peter-Alee; 16.30 Uhr, gleiche Stelle, Christvesper mit Hirtenfeuer; 18 Uhr, Vesper in der Thomaskirche und im Gemeindezentrum; 22.30 Uhr, gleiche Stelle, Christnacht. St. Hubert: 14 Uhr, Gottesdienst für die Kleinsten auf der Wiese an der Kirche; 15 Uhr, gleicher Ort, Christvesper mit Krippenspiel; 17 Uhr, Vesper in der Gustav-Adolf-Kirche und im Gememeindezentrum. Tönisberg: 15.30 Uhr, Familiengottesdienst vor der Kirche; 17.30 Uhr, Vesper in der Kirche.

Es gilt die 2G-Regel, und es muss eine medizinische Maske getragen werden. Ein Video-Team bereitet außerdem wieder eine Online-Andacht vor. Nähere Informationen sind der Homepage der Kirchengemeinde zu entnehmen: https://evangelisch-in-kempen.ekir.de

Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis

An Heiligabend finden zeitgleich jeweils um 14.30 und um 16 Uhr ein Kleinkind-Gottesdienst (Pfarrer Christian Dierlich) auf dem Vorplatz der Kirche und ein Familiengottesdienst (Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch) auf dem Außengelände statt, um 18 Uhr gibt es eine Christvesper (Pfarrer Dierlich) auf dem Außengelände und um 23 Uhr eine Christmette (Pfarrerin Büscher-Bruch) in der Christuskirche. Lediglich für die Christmette ist eine Anmeldung unter Tel. 02151 790149 oder E-Mail st.toenis@ekir.de notwendig.

Am Ersten und Zweiten Weihnachtstag ist jeweils um 11 Uhr ein Gottesdienst in der Christuskirche. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es gelten für alle Gottesdienste 3G-Regelung und Maskenpflicht.

Gemeinschaft der Gemeinden Willich

Da in den vier Kirchen nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen, ist eine Anmeldung in den Gemeindebüros notwendig. Laut Pfarrer Jürgen Lenzen sind die Gottesdienste mittags und nachmittags schon weitestgehend ausgebucht, für die späteren Veranstaltungen gibt es noch vereinzelte Restkarten. Es gilt die 3G-Regelung.

St. Katharina Willich (Tel. 02154 9537940): Heiligabend: 15 Uhr, Kleinkinder-Wort-Gottes-Feier; 17 Uhr, Familien-Wort-Gottes-Feier; 19.30 Uhr Taizé-Gottesdienst der DPSG; 22 Uhr, Christmette. Erster Weihnachtstag: 11.30 Uhr, Heilige Messe. Zweiter Weihnachtstag: 11.30 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung.

St. Mariä Empfängnis Neersen (Tel. 02156 5205): Heiligabend: 17 Uhr Familien-Wort-Gottes-Feier; 22 Uhr, Christmette. Erster Weihnachtstag: 10 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung. Zweiter Weihnachtstag: 10 Uhr, Heilige Messe.

St. Hubertus Schiefbahn (Tel. 02154 954960): Heiligabend: 17.30 Uhr, Einstimmung auf Weihnachten; 18 Uhr, Christmette; 20 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung; 23 Uhr, Christmette. Erster Weihnachtstag: 11.30 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung; 19 Uhr, Heilige Messe.

St. Johannes Baptist Anrath (Tel. 02156 2288): Heiligabend: 18.30 Uhr, Einstimmung auf Weihnachten; 19 Uhr, Christmette. Erster Weihnachtstag: 10 Uhr, Heilige Messe; 14.30 bis 16 Uhr, Krippenschau. Zweiter Weihnachtstag: 10 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung; 14.30 bis 16 Uhr, Krippenschau.

Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde in Willich

Die Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde in Willich bietet zu Weihnachten verschiedene Gottesdienste an. Am Heiligen Abend findet in der Friedenskirche in Neersen von 13 bis 16 Uhr ein Stationenweg für Familien mit Kindern statt. Es folgt um 18 Uhr die Christvesper. In der Schiefbahner Hoffnungskirche sind die Menschen um 15.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst und um 17.30 Uhr zu einer Christvesper eingeladen. In der Auferstehungskirche Willich werden um 15 Uhr ein Kleinkindergottesdienst, um 16.30 Uhr ein Familiengottesdienst, um 18 Uhr eine Christvesper und um 22 Uhr eine Christmette angeboten. Wer diese Gottesdienste am 24. Dezember besuchen möchte muss sich bis einschließlich 20. Dezember im Gemeindebüro in Willich telefonisch (Tel. 02154 4996710) oder per E-Mail (gemeindebuero@emmaus-willich.de) anmelden. Für alle Gottesdienste der Kirchengemeinde gelten die 3G-Regel sowie Maskenpflicht. Für die Schiefbahner Hoffnungskirche werden nach der Anmeldung zusätzlich Platzkarten ausgegeben. Am Ersten Weihnachtstag finden die Gottesdienste um 10.30 Uhr in allen drei Kirchen statt. Am Zweiten Weihnachtstag wird zudem um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Friedenskirche Neersen angeboten. Für diese Gottesdienste sind keine Anmeldungen nötig. 3G-Regel und Maskenpflicht gelten ebenfalls. Auf der Homepage www.emmaus-willich.de werden für Weihnachten zusätzlich ein Gottesdienst und ein Familiengottesdienst hochgeladen.

Evangelische Kirchengemeinde Anrath/Vorst

Ab sofort können im Gemeindebüro und nach den Gottesdiensten bei den Küstern kostenfreie Eintrittskarten für den gewünschten Heiligabend-Gottesdienst abgeholt werden. Damit jeder die Möglichkeit hat, einen Gottesdienst zu besuchen, wurde die Anzahl der Gottesdienste in Anrath und Vorst um jeweils einen Termin erhöht. In Anrath gibt es an Heiligabend einen Familiengottesdienst um 14.30 Uhr, zwei Christvespern um 16 und 17.30 Uhr sowie eine Christmette um 22 Uhr. In Vorst findet ein Kleinkindergottesdienst um 14 Uhr statt sowie zwei Christvespern um 15.30 und 17 Uhr.

Teilnehmen darf nur, wer vollständig geimpft, genesen oder getestet ist. Die Sitzplätze werden den Besuchern zugewiesen. Kinder gelten an Heiligabend noch als getestet. Für die nachfolgenden Weihnachtstage gilt das nicht mehr. Sollte der Beginn der Schulferien vorgezogen werden, ist ein Test auch für Schulkinder notwendig. Der Besuch des Gottesdienstes ist nur mit dem durchgängigen Tragen einer medizinischen Maske möglich. Zum Zweck einer Rückverfolgung werden die Adressen aufgenommen.

Für die Gottesdienste am Ersten und am Zweiten Weihnachtstag ist keine Anmeldung notwendig. Die Termine: am Ersten Weihnachtstag um 9.30 Uhr in Vorst und um 10.45 Uhr in Anrath, am Zweiten Weihnachtstag in Anrath um 10.45 Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde Grefrath

Aus Sicherheitsgründen müssen die Anzahl der Plätze in den Gottesdiensten an Heiligabend begrenzt werden. Eine schriftliche Anmeldung für die Teilnahmen am 24. Dezember ist notwendig an das Gemeindebüro, An der Evangelischen Kirche 23 in Grefrath (Anzahl der teilnehmenden Personen, Adresse und Telefonnummer) oder per E-Mail an andrea.esser@ekir.de. Annahmeschluss ist der 21. Dezember. In allen Gottesdiensten gilt die 3G-Regel. Es wird gebeten, 30 Minuten vor dem Gottesdienst zu erscheinen, weil die Nachweise kontrolliert werden müssen. Während des gesamten Gottesdienstes und der Gemeindeveranstaltungen sind OP-Masken oder FFP2-Masken zu tragen, Masken aus anderen Materialien dürfen nicht akzeptiert werden.

Freitag, 24. Dezember: 15 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Friedenskirche in Grefrath; 16 Uhr Familiengottesdienst in der Versöhnungskirche in Oedt; 17 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Grefrath; 18 Uhr Christvesper in Oedt; 21.30 Uhr Christmette in Grefrath. Samstag, 25. Dezember: 11 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl in Oedt. Sonntag, 26. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst in der Friedenskirche in Grefrath.

Katholische Kirchengemeinde St Benedikt Grefrath

Eine telefonische (02158 953020) oder schriftliche Anmeldung (E-Mail pfarrbuero@st-benedikt-grefrath.de) oder im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten ist zwingend erforderlich. Anmeldungen zu den Weihnachtsgottesdiensten werden bis Dienstag, 21. Dezember, um 12 Uhr angenommen. Auch der (persönliche) Besuch der Live-Stream-Gottesdienste ist nur nach Voranmeldung möglich. Das Tragen einer medizinischen Maske am Platz ist Pflicht (OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2).