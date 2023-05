In der Evangelischen Friedenskirche Gospelchor aus Madagaskar zu Gast in Grefrath

Musik und Tanz, Gospelgesänge und mitreißende Rhythmen: Der Tana Gospelchor aus Madagaskar gastiert am Donnerstag, 1. Juni, in der evangelischen Friedenskirche in Grefrath, An der evangelischen Kirche 23. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der vor knapp 20 Jahren gegründete Chor hat eine Reihe von Alben veröffentlicht und tritt im Rahmen seiner Europa-Tour außer in Grefrath unter anderem noch in Nürnberg beim Evangelischen Kirchentag und in Paris auf.