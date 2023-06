Nach Entscheid aus Düsseldorf Oedt bald eingeständiger Standort einer Grundschule

Beide Voraussetzung sind in Oedt erfüllt. Das wurde nun bestätigt. Die Gemeinschaftsgrundschule wird zum Schuljahr 2023/24 aller Voraussicht nach 175 Schülerinnen und Schüler begrüßen können, die in acht Klassen unterrichtet werden. Die Stelle einer Rektorin oder eines Rektors wurde ausgeschrieben, um eine Schulleitung zu garantieren. Berrit Liebisch, derzeit Leiterin des Grundschulverbundes, und auch die Gemeindeverwaltung seien zuversichtlich, dass die Stelle ab dem 1. August zunächst kommissarisch besetzt werden kann. Das wurde im Schulausschuss am vergangenen Dienstag mitgeteilt, wobei der vorübergehende Aspekt der Stelle lediglich einen formalrechtlichen Grund habe. Denn einen Ernennung zum Rektor könne erst nach Gründung einer Schulkonferenz (voraussichtlich im September) erfolgen und ist erst nach der Zustimmung der entsprechenden Gremien möglich. „Die jetzt am Standort Oedt arbeitenden Lehrkräfte werden weiterhin in Oedt unterrichten, das gilt auch für den Standort Grefrath“, berichtete Berrit Liebisch im Ausschuss. Die Bewerbungsfrist für die Rektorenstelle sei aktuell beendet. „Wenn alles gut läuft, kann man davon ausgehen, dass schon im Oktober eine fest installierte Schulleitung da ist“, sagte Liebisch.