Theater an der GGS Grefrath Warum das Niederrheintheater Grefrather Schüler in den Bann zieht

Wer sich in der Trollwelt nett begrüßt, macht das mit einem Schlenkern des Hinterteils samt einem Pupser. Kniefall und Handkuss sind hingegen eine tödliche Beleidigung. Wer bestraft wird, muss Schokolade essen und wer ausspuckt, sagt damit Danke. Das sorgt zunächst bei Peer für reichlich Verwirrung. Auch Gynt versteht so manches aus der Menschenwelt nicht. Herrliche Szenen, zumal Peer in der Menschenwelt die Trollsitten vorstellt und damit für verständnisloses Kopfschütteln sorgt, wobei ihm niemand glauben will, was er in der Trollwelt erlebt hat.