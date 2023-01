Insgesamt Gewinne im Wert von 18.200 Euro Gewinner der Weihnachtsverlosung des Kempener Werberings stehen fest

Der erste und dritte Preis blieben in Kempen, der zweite Preis geht nach Lobberich. 5000 Euro gewann Eva Plumhoff, 2000 Euro gingen an Elke Rütten, über den dritten Preis von immerhin noch 1000 Euro freute sich Thomas Grüters. Wieder einmal musste Armin Horst. Vorsitzender des Kempener Werberings, bei der telefonischen Benachrichtigung Überzeugungszeugungsarbeit leisten, damit die Gewinner die freudige Nachricht auch glauben konnten. Zu oft kommen heute Anrufe mit dem Slogan „Sie haben gewonnen“, sodass sich Argwohn breit macht. Schließlich war aber bei allen Hauptgewinnern die Freude groß, als die Preise am Sonntagmorgen erstmalig im Hotel Papillon an der Thomasstraße in würdigem Rahmen übergeben wurden. Die Märkchen zu den Gewinnerkarten kamen nach Angaben der drei Gewinner vorrangig von Optik Nentwig, von Fräulein Rosaliese und von Boves – Chic mit Stick. Für den zweiten Preis reichte eine Karte, die auch erst nach Überzeugungsarbeit des Händlers ausgefüllt wurde. „Ich bin gar nicht aus Kempen“, hieß es vorher. Für den ersten Preis wurden gerade mal zehn Karten benötigt.