Regionalwettbewerb in Krefeld Schüler aus Kempen, Willich und St. Tönis gewinnen bei „Jugend forscht“

In der Sparte „Schüler experimentieren“, dem Junioren-Wettbewerb von „Jugend forscht“, wurden insgesamt acht Regionalsiege vergeben, von denen vier an weitere Teams aus dem Kreis Viersen gegangen sind. Zwei davon stammen vom Lise-Meitner-Gymnasium Willich. So haben Franziska Marx (11) und Davis Aretz (12) im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften gemeinsam „Untersuchungen zur Wasserqualität an der Cloer“ durchgeführt, an der vor längerer Zeit ein Regenerationsraum eingerichtet worden ist. Manuel Döhmen (11) hat sich im Fachgebiet Biologie zudem mit der Frage beschäftigt, ob Fische auf Farben reagieren und die Jury damit ebenfalls überzeugt.