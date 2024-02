Gewerbepark Wasserwerk 32 in Grefrath Neues Gebäude für unterschiedliche Bedarfe

Geschäftsführer Christoph Dicks sagte, das Gebäude in Grefrath solle im Frühjahr 2025 fertiggestellt werden. „Da meine Familie väterlicherseits aus Grefrath kommt, habe ich die ersten vier Jahre meines Lebens in Grefrath gewohnt, ich bin in Grefrath zum Gymnasium gegangen und nutze auch heute noch die vielfältigen Sportangebote in Grefrath.“ er sei davon überzeugt, dass Grefrath ein attraktiver Standort sei, „um dort zu leben und zu arbeiten“.