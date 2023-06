Bauarbeiten im Kempener Gewerbegebiet Endlich Spatenstich an der Kornmühle

Man habe in Kempen viele mittelständische Betriebe, die gerne erweitern würden, erklärte Bürgermeister Dellmans, an der Kornmühle habe man Fläche anbieten können. Hoekstra macht also den Anfang, Dellmans hofft, dass die anderen Unternehmen schnell nachziehen – beispielsweise Mobau Pegels. „Wir erwarten in Kürze den Bauantrag des Unternehmens“, bestätigte Stefan von Laguna. Nun bleibe noch eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern für die schlussendliche Vermarktung, weitere 2000 Quadratmeter würden für den Wertstoffhof vorgehalten. Zudem stehen in südlicher Richtung nochmals acht Hektar als Erwartungsland zur Verfügung. Hier biete sich möglicherweise ein Tauschgeschäft mit der Landwirtschaft an, die den wertvollen Boden in Kempen grundsätzlich weiter bewirtschaften möchte. „Wir sind in Gesprächen“, sagte Dellmans.