Einen Rucksack für das Leben schnüren : Gesundheitszentrum in Kempen stellt Mentor

Kempen Kempener Physiotherapeut betreut zum zweiten Mal eine Studentin der IST-Hochschule in Düsseldorf. Leah Reicher wird den Wissenschaftler ein Jahr lang vor allem in der beruflichen Praxis begleiten.

Mit Leah Reicher hat Ruud Stefelmanns bei der IST-Hochschule für Management eine neue Mentee gefunden. Im Zuge der vierten Runde im Mentoring-Programm der Privathochschule in Düsseldorf betreut der Physiotherapeut aus Kempen zum zweiten Mal eine Studentin und ermöglicht einem jungen Menschen darüber einen Einblick in die berufliche Praxis.

Leah Reicher ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in einer Fachklinik für analytische Psychotherapie in Stuttgart. An der Fernuni in Düsseldorf studiert sie nun parallel Management im Gesundheitswesen. „Das Matching von Mentor und Mentee hat wieder perfekt geklappt“, sagt der Gesundheitswissenschaftler Ruud Stefelmanns.