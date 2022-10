Gesprächsangebot in Kempen : Aus der freundlichen Bank wird die freundliche Stube

Kempen Das Gesprächsangebot im Rahmen des Projekts „Freundliche Bank“ im Kempener Hagelkreuz wird erweitert. Im Pfarrheim der Kirchengemeinde Christ-König heißt es nun regelmäßig jeden Donnerstag „Freundliche Stube“.

Ein Treffpunkt für alle, die gerne bei einer Tasse Tee über Gott und die Welt plaudern möchten – das ist aus dem Projekt „Freundliche Bank“ im Kempener Hagelkreuz geworden. Damit die Besucher in der kalten Jahreszeit nicht Wind und Wetter ausgesetzt sind, wird aus der „Freundlichen Bank“ in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Christ-König ab Donnerstag, 27. Oktober, eine „Freundliche Stube“. Dann finden die Treffen im Pfarrheim Christ-König statt. Jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr wird dort ein Raum geöffnet sein, in dem in der Runde geklönt werden kann, in dem aber auch Raum für ernstere Gespräche zu finden ist.