Thema im Ausschuss : Gespräch zur Verkehrssituation in Mülhausen geplant

Grefrath Die Verkehrssituation in Grefrath-Mülhausen ist für viele Mülhausener ein Ärgernis. Für Unmut sorgen auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Liebfrauenschule bringen. Um eine Lösung für das Problem zu finden, sollen nun Ideen mit Anwohnern erörtert werden.

Gedränge an der Bushaltestelle, zugeparkte Straßen und Plätze, zu viele und zu schnell fahrende Autos – viele Mülhausener ärgern sich schon länger über die Verkehrssituation in ihrem Ort. Wie berichtet, sorgt oft die mangelnde Rücksichtnahme von Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Liebfrauenschule bringen, für Unmut.

Aufgrund eines Antrags der CDU dazu hatte Bürgermeister Stefan Schumeckers das Thema nun auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses gesetzt, der jetzt in der Aula der Sekundarschule tagte. Für die CDU ist eine „vollständige Betrachtung der Situation notwendig“. Dazu gehören Parkplatzbedarf und Bring-/Abhol-Verkehr der Kitas „KinderReich“ und St. Heinrich sowie der Liebfrauenschule, zu hohes Tempo der Autofahrer sowie verkehrswidriges Parken. Außerdem stehen Baumaßnahmen an, wie die Umgestaltung der Bushaltestelle an der Grefrather Straße, die Verschwenkung der Hauptstraße in Höhe des Parkplatzes und die Option der Verbreiterung eines Bürgersteigs nach dem Abriss der ehemaligen Gaststätte Renkes. Im Blick halten möchte man auch die Option, auf den beiden von einem Baustoffhändler genutzten Flächen Parkplätze für die Liebfrauenschule zu schaffen.