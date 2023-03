Tatsächliche Geschwindigkeit in Tempo-30-Zonen Warum das beobachtete, „gefühlte“ Tempo meist zu hoch ist

Das rote Bobbycar, das an einen der Bäume an der Verbindungsstraße in Kempen gekettet ist, fällt schon von Weitem auf. „Das hat ein Anwohner an den Baum gebunden, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Autofahrer hier langsam fahren sollen. Es handelt sich schließlich um eine Tempo-30-Zone“, sagt Udo Mannek, der an der Straße wohnt. Wie in vielen Bereichen Kempens empfinden die Anwohner die Geschwindigkeiten der auf ihren Straßen fahrenden Fahrzeuge als zu schnell. Sie haben das Gefühl, dass das vorgegebene Tempolimit, in diesem Fall von 30 km/h, nicht eingehalten wird.