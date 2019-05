Planungsausschuss zur Wohnbebauung : Kempen-West: Geschosshöhen werden kontrovers diskutiert

Kempen Mischung von Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern im geplanten Neubaugebiet soll stimmen.

Klar ist in Stadtverwaltung und Politik, dass der geplante Kempener Stadtteil im Westen – Beginn des ersten Bauabschnitt frühestens 2025 – mit Wohnraum für rund 2000 Bürger eine gute Mischung von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern braucht. Allerdings warnt die CDU davor, dort ein zweites Hagelkreuz entstehen zu lassen. Hochhäuser will man dort keinesfalls. Während die CDU maximal eine dreigeschossige Bebauung mit ausgebautem Dachgeschoss haben möchte, plädieren die Grünen für eine Viergeschossigkeit. Beides klingt sehr nah, die CDU wollte sich aber den Grünen nicht anschließen, befürchten die Christdemokraten doch, dass am Ende in Einzelfällen ein – fünftes – Dachgeschoss obendrauf gesattelt werden könnte.