Geschichte von Haus Erprath in Tönisberg

TÖNISBERG Tönisberg hat einen ehemaligen Rittersitz zu bieten. Auf dem benachbarten Wirtschaftshof finden Veranstaltungen statt.

Leider kann Tönisberg nicht mehr am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Dazu müsste es weniger als 3000 Einwohner haben. Diese Hürde ist inzwischen überschritten und so bleibt nur übrig, festzustellen, dass das Dorf auch ohne Wettbewerb Zukunft und vor allen Dingen auch Vergangenheit hat.

Da bietet sich Haus Erprath an, ehemaliger freiadeliger und landtagsfähiger Rittersitz, idyllisch am so genannten Overweg gelegen, der zwischen Feldern und Pferdekoppeln von Geldern über Moers nach Uerdingen führte. Aus einem im Jahre 1540 angelegten Lagerbuch ist zu entnehmen, dass die alte Burg Erp-Raedt oder Erp-Rayde mit umliegendem Grund und Boden den Herzögen von Geldern gehörte.