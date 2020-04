Interview mit Silke Zander : „Der tolle Zuspruch gibt mir Kraft“

Kempen Die Inhaberin des Geschäfts „Radieschen“ in Kempen bietet Online-Service an.

Zander Wir haben in Tag und Nachtarbeit einen Onlineshop Lokal aus dem Boden gestampft. An unserem Schaufenster, bei Instagram und Facebook findet man unsere Telefonnummer und kann uns für Wünsche aus unserem Sortiment jederzeit erreichen. Über das Werbering-Formular und die Online-Plattform „Dein Kempen“ findet man unsere Kontaktdaten. Wir liefern persönlich, meist am gleichen Tag aus – auch sonntags. Die Kunden nehmen das an, und uns erwarten immer freundliche und lächelnde Menschen, die uns Mut zusprechen.