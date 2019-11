Kempen : Schulen arbeiten enger zusammen

Kempen Ein großer Moment für die Gesamtschule und das Rhein-Maas-Berufskolleg: Ein Kooperationsvertrag sorgt für eine künftig noch nähere Zusammenarbeit. Am Donnerstag wurde er unterzeichnet.

Das Rhein-Maas-Berufskolleg des Kreises Viersen und die Gesamtschule Kempen haben am Donnerstag ihre Zusammenarbeit besiegelt und einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die gemeinsamen Bestrebungen laufen bereits: „Nun soll die Partnerschaft weiter intensiviert werden“, sagt Elke Terbeck, Leiterin des Berufskollegs. Dadurch könnten sich beide Standorte gegenseitig sichern: „Wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander“, betont Terbeck.

Schüler der Gesamtschule haben die Möglichkeit, am Tag der offenen Tür des Berufskollegs bei der Ausbildungsbörse und weiteren Informationen über die zahlreichen Bildungsgänge berufliche Perspektiven zu erfahren. Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 16. November, von 10 bis 14 Uhr statt.

Zum Überblick über schulische und berufliche Perspektiven gibt es künftig für die Jahrgangstufen 9 und 10 der Gesamtschule am Berufskolleg einmal im Jahr in verschiedenen Fächern Schnupperunterricht. Noch weiter geht der ebenfalls vereinbarte Punkt, dass ausgewählte Schüler beziehungsweise Lerngruppen der Klassen 9 und 10 aus der Gesamtschule verpflichtend an Veranstaltungen des Berufskollegs teilnehmen.