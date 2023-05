Gesamtschule Kempen und Lebenshilfe Garten an Haus Drabben verschönert

Es ist Donnerstagnachmittag und damit der Tag, an dem sich die Schülergruppe mit 14 Jungen und Mädchen seit Schuljahresbeginn regelmäßig für zwei Schulstunden in der St. Huberter Einrichtung der Lebenshilfe des Kreises Viersen mit einer weiteren Gruppe von Bewohnern trifft. Zwischen der Gesamtschule und Haus Drabben besteht seit dem vergangenen Jahr eine Kooperation, die von schulischer Seite Teilnehmer eines Projektkurses in der Stufe zwölf umfasst, der von Lehrerin Daniela Erkes und der Lebenshilfe-Mitarbeiterin Pia Grühn begleitet wird. Die Lebenshilfe bietet in St. Hubert betreutes Wohnen an: Seit 1985 leben im Haus Drabben Männer und Frauen mit unterschiedlichen geistigen und körperlichen Behinderungen.