Wiedereröffnung in Kempen : Gesamtschule: Neustart ohne Pannen

Kempen Nach der Zwangspause kamen am Donnerstag wieder 164 Zehntklässler in die Kempener Gesamtschule. Fast alle trugen einen Mundschutz, obwohl das kein Zwang war. Schulleiter Uwe Hötter lobte die Jugendlichen für ihre Disziplin.

In diesem Schuljahr, speziell im zweiten Halbjahr, ist für die Gesamtschüler nichts so, wie es normalerweise ist. Es sind die ersten Zehnklässsler, die die Gesamtschule entlässt. Eine große Feier kann und wird es nicht geben. Die Schüler sollen aber in den letzten Wochen in den Genuss von normalem Unterricht kommen. Obwohl: So richtig normal ist er nicht. Mehr als 13 bis 15 Schüler sollen nicht in den Räumen sitzen. Ein „Vermessungsteam“ war an den letzten Tagen mit einem Zollstock unterwegs und hat per Klebeband den Mindestabstand markiert.