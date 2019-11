Gesamtschule Kempen : Premiere: Schulministerin verleiht MINT-Zertifikat an Gesamtschule

Kempen Die Städtische Gesamtschule Kempen ist nach erfolgreicher MINT-Profilbildung kürzlich erstmals als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Die neue Gesamtschule hat nachgewiesen, dass sie mindestens zehn von 14 Kriterien im MINT-Bereich erfüllt, um mit dem Signet geehrt zu werden.

Die Ehrung erfolgte unter anderem deshalb, weil die Gesamtschule Zusatzangebote im MINT-Bereich anbietet, die über die Lehrpläne und Richtlinien hinausgehen. Die Abkürzung MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im Rahmen des AG-Angebotes und des Wahlpflichtbereiches wurde der naturwissenschaftliche Schwerpunkt der Gesamtschule in den vergangenen Jahren ausgebaut. Im Wahlpflichtbereich bilden die Fächer „Naturwissenschaften“ und „Arbeitslehre Technik“ einen MINT-Schwerpunkt. Sie werden in den Jahrgangsstufen sieben bis zehn unterrichtet, finden nach Angaben von Schulleiter Uwe Hötter derzeit großes Interesse und zeigen hohe Anmeldezahlen.

Hötter: „Weiterhin experimentieren, programmieren und konstruieren Forschergruppen in Kursstärken bis maximal 20 Schülerinnen und Schülern in den Ergänzungsstunden mit zwei Wochenstunden. Darüber hinaus treffen sich die Gruppen zur konkreten Vorbereitung auf Schülerwettbewerbe in den Mittagspausen und nachmittags. Forschergruppen an der Gesamtschule Kempen sind: ,bioLogisch’ Schülerwettbewerb, Jugend forscht, ,smart robotics’ LEGO-Mindstorms Roboter, ,Raketenwerkstatt’ (freestyle-physics Schülerwettbewerb) oder 3-D-Druck.“