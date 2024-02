Scheiben eingeschlagen Gesamtschule in Kempen wird erneut Ziel von Einbrechern

Schon wieder hat es an der städtischen Gesamtschule in Kempen einen Einbruch gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag in das Sekretariat der Schule ein, das sich im Schulgebäude an der Pestalozzistraße befindet. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten das Büro. Ob etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Einen weiteren Einbruch gab es in das Gebäude der Gesamtschule an der Wachtendonker Straße, wo das Lehrerzimmer durchsucht wurde. Um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.