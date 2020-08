Zum Schulbeginn in Kempen : Gesamtschule startet mit Oberstufe

Info

Die neue Oberstufe der Gesamt­schule Kempen startet am kommenden Mittwoch, 12. August, mit einer Begrüßung in der Aula der Gesamtschule an der Wachtendonker Straße. Daran schließen sich zwei Workshops für die Schüler an. Ab Donnerstag, 13. August, läuft der normale Unterricht, zu dem von Anfang an auch Nachmittagsunterricht gehört. Für die Sekundarstufe I (Unter- und Mittelstufe) startet der Nachmittagsunterricht erst eine Woche später.

Die Einschulung der 170 Fünftklässler erfolgt am Donnerstag, 13. August, in drei Feiern. Jeweils zwei Klassen kommen zur Einschulungsfeier auf dem Schulhof zusammen.

Insgesamt besuchen 1123 Schüler die Gesamtschule Kempen. Aufgrund der Corona-Pandemie gilt für alle Schüler mit Beginn des neuen Schuljahres eine Maskenpflicht beim Unterricht.