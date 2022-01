Gedenktag zum Holocaust in Kempen : Achtklässler reinigen Stolpersteine in Kempen

Schüler der achten Klasse putzten am Donnerstag die Stolpersteine vor dem Haus Alte Schulstraße 10 in Kempen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus reinigten am Donnerstag Schülerinnen und Schüler der Kempener Gesamtschule die Stolpersteine in der Stadt. Eine Aktion mit Symbolkraft.

Von Hans Kaiser

Seit 1996 ist in Deutschland der 27. Januar ein Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Seit 2005 erinnert er im In- und Ausland an den Holocaust. In Kempen bewirkte das Datum am Donnerstag eine eindrucksvolle Aktion: Schülerinnen und Schüler der Klasse 8e der Gesamtschule reinigten mit einem Mix aus Salz und Essig-Essenz die Messingtäfelchen auf den 64 Stolpersteinen, die seit 2015 in der Stadt verlegt worden sind.

Vor dem Haus Alte Schulstraße 10 liegt eine größere Gruppe der Gedenksteine. In dem kleinen Gebäude, das dem jüdischen Viehhändler Albert Goldschmidt gehörte, lebten im November 1941 acht Menschen auf engem Raum zusammengepfercht. Als Anfang Dezember der Bescheid zum Abtransport in das Ghetto der lettländischen Hauptstadt Riga eintraf, beging Albert Goldschmidts Sohn Leo (44) Selbstmord. Er war bereits nach der Pogromnacht im November 1938 ins KZ Dachau deportiert worden und krank zurückgekommen: Lieber den Tod als noch einmal das KZ.

Am 10. Dezember 1941 wurden die Eheleute Rudolf (41) und Selma Bruch (38) mit ihrer siebenjährigen Tochter Ilse nach Riga deportiert. Dort starb Rudolf Bruch, der mit anderen beim Bau eines neuen Konzentrationslagers Zwangsarbeit leisten musste, im Januar 1942 an Hungertyphus. Als Ilse am 2. November 1943 von Riga nach Auschwitz gebracht wurde, weil das Kind zu den „unnützen Essern“ zählte, fuhr ihre Mutter Selma freiwillig mit. Sie ging mit ihrer Tochter in die Gaskammer, um sie im Tod nicht allein zu lassen.