Schulcampus Kempen : Gesamtschüler könnten 2028 in Neubau ziehen

Kempen Die Stadt Kempen steht vor einem Mammutprojekt: Auf den Neubau für die Gesamtschule folgen viele weitere Arbeiten an Sportanlagen, Schulhöfen, Wegen – und Sanierungen an bestehenden Schulgebäuden. Wie der Zeitplan dafür aussieht.

Wenn mit dem Neubau für die Gesamtschule Kempen alles läuft wie geplant, könnten die Schüler 2028 dort einziehen. Das geht aus der Machbarkeitsstudie zum Schulcampus hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Ob der Neubau auf dem Ludwig-Jahn-Platz oder neben dem Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) errichtet wird, muss die Politik entscheiden. An den Neubau schließen sich Arbeiten an Sportanlagen, Schulhöfen und Wegen an sowie Sanierungen bestehender Schulgebäude. Kempen steht vor einem Mammutprojekt.